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    Гараничев не подписал контракт с СБР

    Биатлон
    Российский биатлонист Евгений Гараничев еще не подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР), сообщает «Спорт-Экспресс».

    Евгений Гараничев
    Евгений Гараничев

    Как стало известно изданию, к 1 июня соответствующий договор подписали все спортсмены, которые вошли в расширенный состав сборной, кроме Гараничева.

    «Я могу подтвердить, что на сегодняшний день контракт с СБР не подписал один спортсмен.

    Фамилию я называть не стану, потому что не думаю, что это решение окончательное», — заявил вице-президент СБР Алексей Нуждов.

    Если до наступления зимы контракт с Гараничевым подписан не будет, федерация теоретически может оставить титулованного биатлониста за бортом международных соревнований или применить к нему какие-то другие санкции. 0

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