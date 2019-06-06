Гараничев не подписал контракт с СБР

Российский биатлонист Евгений Гараничев еще не подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР), сообщает «Спорт-Экспресс».

Как стало известно изданию, к 1 июня соответствующий договор подписали все спортсмены, которые вошли в расширенный состав сборной, кроме Гараничева.

«Я могу подтвердить, что на сегодняшний день контракт с СБР не подписал один спортсмен.

Фамилию я называть не стану, потому что не думаю, что это решение окончательное», — заявил вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Если до наступления зимы контракт с Гараничевым подписан не будет, федерация теоретически может оставить титулованного биатлониста за бортом международных соревнований или применить к нему какие-то другие санкции. 0