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    Медведева никогда не думала о завершении карьеры

    Фигурное катание
    Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что многие хейтеры хотели ее ухода из спорта, но она никогда об этом не думала.

    Евгения Медведева
    Евгения Медведева

    «Я никогда не думала о завершении карьеры. Многие хейтеры говорили, что мне нужно уйти. Сначала это было обидно, я думала: почему, почему я должна уйти.

    Но сейчас я хозяйка своей жизни и могу делать все, что захочу. Могу кататься в розовом, и никто не укажет мне, что делать.

    Я прислушиваюсь только к тем людям, которых по-настоящему уважаю, это мои тренеры, друзья, семья, все, кто помогает мне, кто старается подбодрить меня. Но я не слушаю тех, кто пытается тащить меня вниз — это бесполезно и плохо для моего будущего. Я рада, что понимаю это», — приводит слова Медведевой Golden Skate. 0

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