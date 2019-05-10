Медведева никогда не думала о завершении карьеры

Двукратная чемпионка мира по фигурному катаниюзаявила, что многие хейтеры хотели ее ухода из спорта, но она никогда об этом не думала.

«Я никогда не думала о завершении карьеры. Многие хейтеры говорили, что мне нужно уйти. Сначала это было обидно, я думала: почему, почему я должна уйти.

Но сейчас я хозяйка своей жизни и могу делать все, что захочу. Могу кататься в розовом, и никто не укажет мне, что делать.

Я прислушиваюсь только к тем людям, которых по-настоящему уважаю, это мои тренеры, друзья, семья, все, кто помогает мне, кто старается подбодрить меня. Но я не слушаю тех, кто пытается тащить меня вниз — это бесполезно и плохо для моего будущего. Я рада, что понимаю это», — приводит слова Медведевой Golden Skate. 0