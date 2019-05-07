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    Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок

    Фигурное катание
    Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал рейтинг сильнейших фигуристов по итогам сезона 2018/19.

    Алина Загитова
    Алина Загитова

    Первое место в женском одиночном катании занимает россиянка Алина Загитова.

    Вслед за ней расположилась японка Сатоко Мияхара. Замыкает тройку еще одна россиянка Евгения Медведева.

    Станислава Константинова и Софья Самодурова заняли девятое и десятое места, а Елизавета Туктамышева стала лишь 13-й.

    Мужской мировой рейтинг возглавил американец Натан Чен. Следом за ним расположился представитель Японии Шома Уно.

    Среди россиян выше всех оказался Михаил Коляда — он занял третье место в рейтинге. 0

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