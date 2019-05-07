Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок

Алина Загитова
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Первое место в женском одиночном катании занимает россиянка Алина Загитова.
Вслед за ней расположилась японка Сатоко Мияхара. Замыкает тройку еще одна россиянка Евгения Медведева.
Станислава Константинова и Софья Самодурова заняли девятое и десятое места, а Елизавета Туктамышева стала лишь 13-й.
Мужской мировой рейтинг возглавил американец Натан Чен. Следом за ним расположился представитель Японии Шома Уно.
Среди россиян выше всех оказался Михаил Коляда — он занял третье место в рейтинге. 0