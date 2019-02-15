Норвежец Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в США, Гараничев — 15-й

26-летний норвежский спортсмен показал результат 23 минуты 29,7 секунды при чистой стрельбе.
Второе место занял француз Симон Дестье (отставание 1,3 секунды). Третьим стал немец Роман Рес (22,4 секунды).
Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе допустил 4 промаха на стойке и занял 5-е место.
Россиянин Евгений Гараничев стал 15-м, Александр Поварницын — 24-м, Александр Логинов — 28-м, Эдуард Латыпов — 48-м, Юрий Шопин — 55-м.
Биатлон. Кубок мира. Солт-Лейк-Сити (США)
Мужчины. Спринт 10 км
1. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 23.29,7 (0 шт. кругов)
2. Симон Дестье (Франция) — отставание 1,3 (1)
3. Роман Рес (Германия) — 22,4 (1)
4. Эрик Лессер (Германия) — 23,0 (0)
5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 41,5 (4)
6. Кантен Фийон Майе (Франция) — 42,9 (1)...
15. Евгений Гараничев (Россия) — 1.07,3 (1)...
24. Александр Поварницын (Россия) — 1.27,4 (0)...
28. Александр Логинов (Россия) — 1.32,6 (3)...
48. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.19,5 (3)...
55. Юрий Шопин (Россия) — +02.34,1 (2) 0