Россия выиграла синглмикст на Кубке IBU

На этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде сборная России выиграла синглмикст.

Использовав всего два дополнительных патрона, Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева более чем на минуту опередили ближайших преследователей.

Второе место заняла команда Германии, замкнула тройку сильнейших сборная Украины.

Россия возглавляет рейтинг Кубка IBU как у мужчин (5217), так и у женщин (5267).

Биатлон. Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок IBU. Смешанная эстафета. Синглмикст

1. Россия (Сергей Корастылев, Ульяна Кайшева) — 36.20,3 (0 шт. кругов + 2 доп. патрона)

2. Германия (Марко Гросс, Мария Хайнрих) — отставание 1.01,5 (0+6)

3. Украина (Виталий Труш, Мария Кручова) — 1.05,7 (0+4)

4. Норвегия (Фредрик Йессбакк, Текла Брун-Ли) — 1.21,0 (1+7)

5. Польша (Матеуш Яник, Магдалена Гвиздон) — 1.31,1 (1+14)

6. Швейцария (Серафин Вистнер, Селина Гаспарин) — 2.03,3 (3+12) 0