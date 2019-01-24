Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде

Виктория Сливко
Biathlonrus.com
Сливко при идеальной стрельбе показала результат 23 минуты 39,3 секунды.
Еще одна россиянка Ульяна Кайшева заняла второе место. Замкнула тройку сильнейших немка Янина Хеттих.
Валерия Васнецова с двумя штрафными кругами показала пятый результат.
Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. Спринт
1. Виктория Сливко (Россия) — 23.39,3 (0).
2. Ульяна Кайшева (Россия) — +3,7 (0).
3. Янина Хеттих (Германия) — +30,4 (0)...
5. Валерия Васнецова (Россия) — +1.09,1 (2).
9. Елизавета Каплина (Россия) — +1.32,8 (1).
15. Наталья Гербулова (Россия) — +1.48,5 (3)...
48. Тамара Воронина (Россия) — +4.14,9 (2). 0