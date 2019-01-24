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    Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде

    Биатлон
    Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринтерской гонки на шестом этапе Кубка IBU в Ленцерхайде.

    Виктория Сливко
    Виктория Сливко
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    Сливко при идеальной стрельбе показала результат 23 минуты 39,3 секунды.

    Еще одна россиянка Ульяна Кайшева заняла второе место. Замкнула тройку сильнейших немка Янина Хеттих.

    Валерия Васнецова с двумя штрафными кругами показала пятый результат.

    Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Ленцерхайде, Швейцария
    Женщины. Спринт

    1. Виктория Сливко (Россия) — 23.39,3 (0).
    2. Ульяна Кайшева (Россия) — +3,7 (0).
    3. Янина Хеттих (Германия) — +30,4 (0)...
    5. Валерия Васнецова (Россия) — +1.09,1 (2).
    9. Елизавета Каплина (Россия) — +1.32,8 (1).
    15. Наталья Гербулова (Россия) — +1.48,5 (3)...
    48. Тамара Воронина (Россия) — +4.14,9 (2). 0

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