Паганини: Попадание в тройку — сюрприз для меня

Швейцарская фигуристкаоценила свое выступление в короткой программе чемпионата Европы.

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Алина Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье — Паганини (65,64).

«При подготовке к турниру я сосредоточилась на элементах — прыжках, связках. Думаю, у меня все получилось хорошо.

Перед короткой программой я немного нервничала, затем попыталась сконцентрироваться, и это помогло.

Это (попадание в тройку сильнейших) был сюрприз для меня, теперь попытаюсь сохранить эмоции и повторить то же самое в произвольной», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Произвольную программу фигуристки представят 25 января. 0