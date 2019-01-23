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    Паганини: Попадание в тройку — сюрприз для меня

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    Швейцарская фигуристка Алексия Паганини оценила свое выступление в короткой программе чемпионата Европы.

    Алексия Паганини
    Алексия Паганини
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    Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Алина Загитова (75,00), второе место занимает ее соотечественница Софья Самодурова (72,88), третье — Паганини (65,64).

    «При подготовке к турниру я сосредоточилась на элементах — прыжках, связках. Думаю, у меня все получилось хорошо.

    Перед короткой программой я немного нервничала, затем попыталась сконцентрироваться, и это помогло.

    Это (попадание в тройку сильнейших) был сюрприз для меня, теперь попытаюсь сохранить эмоции и повторить то же самое в произвольной», — приводит слова спортсменки ТАСС.

    Произвольную программу фигуристки представят 25 января. 0

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