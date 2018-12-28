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    Ковтун: Перед чемпионатом Европы буду усложнять программу

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    Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун рассказал об ожиданиях от чемпионата Европы-2019.

    Максим Ковтун
    Максим Ковтун
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    «Победу на чемпионате России не отмечал, сразу приступил к тренировкам для подготовки к чемпионату Европы.

    Мне дали два дня выходных, планирую полететь домой и в узком семейном кругу отметить праздники, а потом вернусь к тренировкам.

    Начав работу в этом сезоне, я поверил в себя еще до лета и буду верить в себя дальше. Нужно молча доказывать делом.

    Это всегда лучше, чем заниматься предсказаниями — работать, возвращать любовь болельщиков и доверие судей.

    В моей жизни был переломный момент, связанный с большими проблемами во всех направлениях.

    В этот момент я понял, что присутствует чувство нереализованности, которое усиливается с каждым днем. И не смог смириться с этим чувством.

    Перед чемпионатом Европы буду усложнять программу. Это будут детали, которые вкупе собирают большие баллы», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ». 0

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