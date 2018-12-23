Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место, Юрлова-Перхт — девятая

Словацкая биатлонисткавыиграла масс-старт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Кузьмина одержала свою первую победу в сезоне-2018/19. Результат 34-летней спортсменки составил 35 минут 34,4 секунды, она допустила два промаха.

Второй стала ее партнерша по команде Словакии Полина Фиалкова (отставание 12,1), третьей — француженка Анаис Шевалье (13,3)..

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла девятое место (55,1). Ирина Старых расположилась на 28-й строчке (3 минуты 51,6).

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия)

Женщины. Масс-старт 12,5 км



1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 35.34,4 (2 шт. круга)

2. Паулина Фиалкова (Словакия) — отставание 12,1 (2)

3. Анаис Шевалье (Франция) — 13,3 (3)

4. Доротея Вирер (Италия) — 20,1 (1)

5. Мона Брорссон (Швеция) — 36,3 (2)

6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 45,8 (3)

9. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 55,1 (3)

22. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 1.59,0 (6)

28. Ирина Старых (Россия) — 3.51,6 (4) 0