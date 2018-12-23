ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Примера. «Барселона» обыграла «Сельту», «Реал» в гостях у «Вильярреала»
  • 18:21
    • Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место, Юрлова-Перхт — девятая
  • 18:05
    • Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове-Место, Гараничев — третий
  • 13:54
    • Скауты «МЮ» просматривали защитника «Ромы»
  • 13:38
    • «Витязь» добыл шестую победу подряд
  • 12:12
    • Медведва и Туктамышева не попали в заявку сборной России на ЧЕ
    Все новости спорта

    Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место, Юрлова-Перхт — девятая

    Биатлон
    Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

    Анастасия Кузьмина
    Анастасия Кузьмина
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Кузьмина одержала свою первую победу в сезоне-2018/19. Результат 34-летней спортсменки составил 35 минут 34,4 секунды, она допустила два промаха.

    Второй стала ее партнерша по команде Словакии Полина Фиалкова (отставание 12,1), третьей — француженка Анаис Шевалье (13,3)..

    Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла девятое место (55,1). Ирина Старых расположилась на 28-й строчке (3 минуты 51,6).

    Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия)
    Женщины. Масс-старт 12,5 км

    1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 35.34,4 (2 шт. круга)
    2. Паулина Фиалкова (Словакия) — отставание 12,1 (2)
    3. Анаис Шевалье (Франция) — 13,3 (3)
    4. Доротея Вирер (Италия) — 20,1 (1)
    5. Мона Брорссон (Швеция) — 36,3 (2)
    6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 45,8 (3)
    9. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 55,1 (3)
    22. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 1.59,0 (6)
    28. Ирина Старых (Россия) — 3.51,6 (4) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Финал в Ванкувере: без золота, но с перспективами
  • 10/12/2018 в 16:26
    •
  • Прогноз
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм»
  • 1.65
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжат ли «шпоры» гонку за лидерами АПЛ?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • С каким настроением команды уйдут на каникулы?
  • «Бордо» — «Амьен». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Прервет ли «Хоффенхайм» свою 5-матчевую серию без побед в Бундеслиге?
  • «Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Идеальный дебют СульшераРеакция спортивных СМИ на разгромную побед «Манчестер Юнайтед» над «Кардиффом» 02:510
  • 09:28
    • «Ювентус» определился с трансферными целями
  • 08:58
    • «Клипперс» остановили «Денвер», «Голден Стэйт» победил Даллас
  • 08:27
    • Коробов не сумел стать временным чемпионом мира
    Усман Дембеле Футбол Когда вторая не только для ходьбы. Топ-10 игроков Европы, забивающих обеими ногамиКто в европейском футболе лучше всех владеет обеими ногами? Вчера в 19:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Севильи» и «Тоттенхэма»
  • 4.73
    •
  • 18:58
    • Кузьмина: Долго работала на стрельбище, некоторые выстрелы были затянуты
  • 18:38
    • «Автомобилист» на своем льду обыграл «Трактор»
  • 13:18
    • Черышев выйдет в старте на матч с «Уэской»
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Пять очков Кучерова, победные шайбы Дадонова, Радулова и КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 декабря 10:030
  • 08:11
    • Уайт нокаутировал Чисору
  • 13:14
    • «Сельта» потеряла Аспаса на длительный срок
  • 12:05
    • Чансельор решил покинуть «Анжи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон