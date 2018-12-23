Драчев: Желание дать бой Йоханнесу Бе могло помешать Логинову в масс-старте

Глава СБРзаявил, что российский биатлонистне смог завоевать медали в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место из-за большого желания навязать конкуренцию норвежцу

26-летний спортсмен занял 15-е место в этой гонке, допустив 6 промахов.

«У Логинова сказалось какое-то внутреннее напряжение, надо проговорить с Александром, понять, о чем он мыслил. Мне кажется, здесь было большое желание бороться, дать бой Йоханнесу Бе, что помешало ему сегодня.

Что касается его шести промахов, то вы видели, как Мартен Фуркад на двух рубежах допустил четыре промаха, а на следующих четырех рубежах ни разу не ошибся. Мы уверены, что на следующем старте у Логинова будет все отлично», — приводит слова Драчева ТАСС.

Драчев также прокомментировал результаты женского масс-старта, где Екатерина Юрлова-Перхт стала 9-й, а Ирина Старых — 28-й.

«Как сказала сама Юрлова-Перхт, дело больше было в погоде: она видела свои ошибки, не сориентировалась на ветер, что, возможно, было ее главной ошибкой.

Нужно было чуть-чуть поменять изготовку, учитывая, что все выстрелы легли на три часа. Мы знаем, что она умеет стрелять качественно и без штрафа», — сказал Драчев. 0