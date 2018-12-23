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    Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове-Место, Гараничев — третий

    Биатлон
    Норвежец Йоханнес Бе стал победителем масс-старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

    Кентен Фийон-Майе, Йоханнес Бе и Евгений Гараничев
    Кентен Фийон-Майе, Йоханнес Бе и Евгений Гараничев
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    Бе одержал уже шестую победу в текущем сезоне и упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира. Сегодня он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

    Вторым стал француз Кентен Фийон-Майе, третьим — россиянин Евгений Гараничев, который также, как и Бе-младший, обошелся без штрафных кругов.

    Четвертым стал немец Арнд Пайффер. Действующий обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад занял девятое место.

    Россиянин Александр Логинов стал 15-м, Дмитрий Малышко — 22-м. Матвей Елисеев упал на втором круге и финишировал последним.

    Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия)
    Мужчины. Масс-старт

    1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 37.25,2 (0+0+0+0)
    2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +00.46,5 (0+0+1+1)
    3. Евгений Гараничев (Россия) — +00.54,1 (0+0+0+0)
    4. Арнд Пайффер (Германия) — +00.59,3 (1+0+0+0)
    5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +01.04,9 (0+0+2+0)
    6. Бенедикт Долль (Германия) — +01.18,7 (0+0+1+1)
    7. Симон Детьё (Франция) — +01.21,6 (1+0+1+2)
    8. Ондржей Моравец (Чехия) — +01.23,8 (2+0+0+0)
    9. Мартен Фуркад (Франция) — +01.28,1 (2+0+1+0)
    10. Михал Крчмарж (Чехия) — +01.44,2 (0+0+0+1)...
    15. Александр Логинов (Россия) — +02.16,2 (1+1+2+2)...
    22. Дмитрий Малышко (Россия) — +03.12,3 (2+1+0+0)...
    30. Матвей Елисеев (Россия) — +07.30,6 (1+3+2+2) 0

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