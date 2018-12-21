Медведева: Никакой катастрофы для меня нет

Двукратная чемпионка миразаявила, что провальное выступление в короткой программе на чемпионате России не стало для нее катастрофой.

19-летняя спортсменка набрала 62,24 балла и занимает промежуточное 14-е место.

«Я сделала для себя шаг вперед. Честно говоря, мы с Брайаном Орсером обсудили и еще будем обсуждать сегодня, но считаю, что никакой катастрофы нет для меня лично.

Я ехала на чемпионат России с двумя мыслями: я отбираюсь на чемпионат Европы и мира, и я рада.

Если у меня не получается отбираться на чемпионат Европы и мира, у меня есть то время, которое мне нужно для того, чтобы перестроить уже не себя», — приводит слова Медведевой официальный сайт «Первого канала». 0