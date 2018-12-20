Ковтун — лидер после короткой программы на ЧР, Коляда уступает ему 0,44 балла

Второе место занял Михаил Коляда, проигравший Ковтуну 0,44 балла. Тройку лучших замкнул Константин Милюков. Александр Самарин -- четвертый после первого вида.
В короткой программе участвовали 16 спортсменов. Егор Рухин снялся с чемпионата России в день проката короткой программы из-за травмы спины.
Произвольная программа у мужчин состоится 21 декабря, в 16:50 мск.
Фигурное катание. Чемпионат России
Мужчины. После короткой программы
1. Максим Ковтун (Москва) — 95,14.
2. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) — 94,70.
3. Константин Милюков (Московская область) — 90,05.
4. Александр Самарин (Москва) — 83,24.
5. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург — Самарская область) — 81,43.
6. Артур Дмитриев (Москва) — 79,75.
7. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) — 77,07.
8. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Республика Коми) — 71,74.
9. Роман Савосин (Москва) — 70,71.
10. Егор Мурашов (Москва) — 66,28.
11. Владислав Катичев (Республика Мордовия) — 63,17.
12. Артём Лежеев (Санкт-Петербург — Республика Карелия) — 62,57.
13. Александр Петров (Санкт-Петербург) — 61,64.
14. Артём Ковалёв (Москва) — 61,57.
15. Владимир Самойлов (Москва) — 60,30.
16. Артём Зотов (Москва) — 47,80. 0