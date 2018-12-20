Ковтун — лидер после короткой программы на ЧР, Коляда уступает ему 0,44 балла

одержал победу по итогам короткой программы мужчин-одиночников на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Саранске.

Второе место занял Михаил Коляда, проигравший Ковтуну 0,44 балла. Тройку лучших замкнул Константин Милюков. Александр Самарин -- четвертый после первого вида.

В короткой программе участвовали 16 спортсменов. Егор Рухин снялся с чемпионата России в день проката короткой программы из-за травмы спины.

Произвольная программа у мужчин состоится 21 декабря, в 16:50 мск.

Фигурное катание. Чемпионат России

Мужчины. После короткой программы

1. Максим Ковтун (Москва) — 95,14.

2. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) — 94,70.

3. Константин Милюков (Московская область) — 90,05.

4. Александр Самарин (Москва) — 83,24.

5. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург — Самарская область) — 81,43.

6. Артур Дмитриев (Москва) — 79,75.

7. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) — 77,07.

8. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Республика Коми) — 71,74.

9. Роман Савосин (Москва) — 70,71.

10. Егор Мурашов (Москва) — 66,28.

11. Владислав Катичев (Республика Мордовия) — 63,17.

12. Артём Лежеев (Санкт-Петербург — Республика Карелия) — 62,57.

13. Александр Петров (Санкт-Петербург) — 61,64.

14. Артём Ковалёв (Москва) — 61,57.

15. Владимир Самойлов (Москва) — 60,30.

16. Артём Зотов (Москва) — 47,80. 0