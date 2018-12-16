Россия — пятая в мужской эстафете Кубка мира в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене в рамках Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета.

Сборная России финишировала в гонке на пятом месте.

За российскую команду в гонке выступали Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Победу в гонке одержала сборная Швеции, второе место — у Норвегии, третье — у Германии.

Кубок мира. Хохфильцен. Эстафета. Мужчины

1. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Торстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон) — 1:16.10,6 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)

2. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л`Абе-Лунн, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен) — отставание 3,6 (0 + 7)

3. Германия (Симон Шемп, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 28,8 (1 + 6)

4. Австрия (Тобиас Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Феликс Ляйтнер) — 41,7 (0 + 7)

5. Россия (Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — 52,7 (0 + 10) 0