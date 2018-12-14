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    Рылов и Морозов — золотые медалисты чемпионата мира в Ханчжоу

    Плавание
    Россиянин Евгений Рылов выиграл золото на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу.

    Евгений Рылов
    Евгений Рылов
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    Рылов преодолел дистанцию за 22,58 секунды, установив рекорд России.

    Серебряным призером стал американец Райан Мерфи (22,63). Третий результат продемонстрировал ирландец Шейн Райан (22,76).

    Россиянин Климент Колесников с юниорским рекордом мира стал четвертым (22,77).

    Владимир Морозов стал лучшим на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 20,33 секунды.

    Серебряным призером стал американец Кэлеб Дрессел (20,54). Бронза досталась южноафриканцу Брэдли Танди (20,94).

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    Владимир Морозов, Евгений Седов, Иван Кузьменко, Евгений Рылов завоевали серебро в эстафете 4х50 м вольным стилем, установив рекорд Европы — 1.22,22. Победу с рекордом мира одержали американцы (1.21,80). Бронзовыми призерами стали итальянцы. 0

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