Рылов и Морозов — золотые медалисты чемпионата мира в Ханчжоу

Россиянинвыиграл золото на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу.

Рылов преодолел дистанцию за 22,58 секунды, установив рекорд России.

Серебряным призером стал американец Райан Мерфи (22,63). Третий результат продемонстрировал ирландец Шейн Райан (22,76).

Россиянин Климент Колесников с юниорским рекордом мира стал четвертым (22,77).

Владимир Морозов стал лучшим на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 20,33 секунды.

Серебряным призером стал американец Кэлеб Дрессел (20,54). Бронза досталась южноафриканцу Брэдли Танди (20,94).

Мужская сборная России (Мартин Малютин, Михаил Вековищев, Иван Гирев и Александр Красных) завоевала серебро в кролевой эстафете 4х200 м, показав результат 6 минут 46,81 секунды. Победу с мировым рекордом одержали бразильцы (6.46,81). Бронзовыми призерами заплыва стали представители Китая (6.47,53).

Владимир Морозов, Евгений Седов, Иван Кузьменко, Евгений Рылов завоевали серебро в эстафете 4х50 м вольным стилем, установив рекорд Европы — 1.22,22. Победу с рекордом мира одержали американцы (1.21,80). Бронзовыми призерами стали итальянцы. 0