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    Логинов: Воткнул себе палку в ботинок и упал

    Биатлон
    Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своем падении на последнем круге гонки преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

    Антон Логинов
    Антон Логинов
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    Россиянин упал в борьбе за первое место с Йоханнесом Бе на подъеме и финишировал третьим.

    «Контакта не было. Была суета. Воткнул себе палку в ботинок и упал. Последний подъем можно было отработать по максимуму, силы были, спурт был, я его готовил. Планировал выйти первым на последнем отрезке. Но мне все время не везет. К концу гонки скорости были чуть медленнее.

    Мы шли с Йоханнесом Бе вместе, я пропустил его перед спуском, чтобы атаковать в подъем. Но получилось, как получилось. Прошу прощения за падение. Видел ли, что он промахнулся в конце? Не видел, что у него два круга. Когда уходил на последний круг, думал, что второй, а не первый», — цитирует Логинова «Спорт-Экспресс». 0

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