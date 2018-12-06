Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке

Семикратный обладатель Большого хрустального глобусавыиграл первую личную гонку

В индивидуальной гонке (20 км), которая состоялась в словенской Поклюке, Фуркад показал время 47.09,2 без промахов. В тройку также вошли немец Йоханнес Кюн и австриец Симон Эдер.

Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко с одной ошибкой на рубежах, финишировавший 12-м. В топ-20 также вошел Матвей Елисеев, у которого два промаха.

Результаты гонки

1. Мартен Фуркад (Франция) — 47.09,2 (0 промахов)

2. Йоханнес Кюн (Германия) — +04,2 (0)

3. Симон Эдер (Австрия) — +19,7 (0)

4. Яков Фак (Словения) — 34,4 (1)

5. Симон Шемп (Германия) — 38,6 (1)

6. Сергей Семенов (Украина) — 45,0 (0)

7. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1.11,9 (3)...

12. Дмитрий Малышко (Россия) — +01.30,3 (1)...

20. Матвей Елисеев (Россия) — 2.23,5 (2)...

29. Александр Логинов (Россия) — 2.55,1 (3)...

36. Евгений Гараничев (Россия) — 3.17,1 (3)...

84. Алексей Слепов (Россия) — 6.37,8 (6)....

99. Эдуард Латыпов (Россия) — 8.45,4 (7). 0