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    Кёрлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года

    Допинг Вокруг спорта Олимпизм Кёрлинг
    Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации российского кёрлингиста Александра Крушельницкого на четыре года.

    Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова
    Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова
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    Cрок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года, сообщает официальный сайт суда. Апелляция может быть подана в течение 21 дня с момента уведомления о дисквалификации.

    Напомним, что в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой Крушельницкий завоевал бронзу Олимпиады-2018 в миксте, однако пара была лишена награды из-за положительной допинг-пробы Крушельницкого на мельдоний.

    Сам спортсмен отрицал, что намеренно принимал допинг, но не смог установить, каким образом в его организм попал мельдоний, и его аргументы не получили достоверных доказательств.

    Всемирная федерация керлинга предлагала отстранить его на два года, но ВАДА настояло на четырехлетнем сроке. 0

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