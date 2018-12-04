Кёрлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова
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Cрок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года, сообщает официальный сайт суда. Апелляция может быть подана в течение 21 дня с момента уведомления о дисквалификации.
Напомним, что в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой Крушельницкий завоевал бронзу Олимпиады-2018 в миксте, однако пара была лишена награды из-за положительной допинг-пробы Крушельницкого на мельдоний.
Сам спортсмен отрицал, что намеренно принимал допинг, но не смог установить, каким образом в его организм попал мельдоний, и его аргументы не получили достоверных доказательств.
Всемирная федерация керлинга предлагала отстранить его на два года, но ВАДА настояло на четырехлетнем сроке. 0