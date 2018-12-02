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    Миронова победила в гонке преследования на этапе Кубка IBU

    Биатлон
    Российская биатлонистка Светлана Миронова одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Идре.

    Светлана Миронова
    Светлана Миронова
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    Допустив три промаха на огневых рубежах, Миронова первой пересекла финишную черту.

    Второй финишировала Ингела Андерссон из Швеции. Еще одна россиянка Анастасия Миронова заняла третье место.

    Кубок IBU. Первый этап. Идре, Швеция
    Женщины. Гонка преследования

    1. Светлана Миронова (Россия) — 32.57,0 (0+0+2+1)
    2. Ингела Андерссон (Швеция) — 17,5 (1+1+0+1)
    3. Анастасия Морозова (Россия) — 21,7 (1+0+0+3)
    4. Элизабет Хогберг (Швеция) — 32,3 (1+1+2+4)
    5. Йоханна Скоттхайм (Швеция) — 35,4 (1+1+1+0)
    6. Лу Жанмонно Лоран (Франция) — 1.04,9 (0+0+0+1)
    7. Надежда Белкина (Украина) — 1.21,8 (0+1+1+2)
    8. Сара Бодри (Канада) — 1.27,4 (1+1+1+0)
    9. Екатерина Мошкова (Россия) — 1.43,1 (0+0+1+2)
    10. Луиза Куммер (Германия) — 1.49,4 (2+0+1+2)
    13. Наталья Гербулова (Россия) — 2.15,1 (1+1+3+2)
    15. Ирина Казакевич (Россия) — 2.21,5 (0+1+2+2)
    33. Лейсан Бикташева (Россия) — 4.05,1 (0+0+2+4)

    У мужчин в гонке преследования победу одержал немец Филипп Наврат.

    Россиянин Александр Поварницын стал вторым. Француз Мартен Перрия Буттони замкнул тройку призеров.

    Кубок IBU. 1-й этап. Идре, Швеция
    Мужчины. Гонка преследования

    1. Филипп Наврат (Германия) — 35,43,9 (0+1+0+0)
    2. Александр Поварницын (Россия) — 8,3 (0+0+3+1)
    3. Мартен Перрия Буттони (Франция) — 12,6 (0+0+1+0)
    4. Роман Реес (Германия) — 14,4 (0+1+2+1)
    5. Доминик Райтер (Германия) — 17,3 (0+0+2+1)
    6. Сергей Корастылев (Россия) — 24,4 (0+0+2+1)
    7. Турстейн Стенерсен (Швеция) — 34,4 (1+2+0+1)
    8. Антон Бабиков (Россия) — 43,5 (2+1+1+0)
    9. Аристид Бегю (Франция) — 52,3 (2+1+0+3)
    10. Вебьорн Сорум (Норвегия) — 53,4 (2+1+1+1)
    15. Юрий Шопин (Россия) — 1.13,1 (0+0+0+1)
    16. Симон Фуркад (Франция) — 1.39,7 (1+0+3+1)
    24. Петр Пащенко (Россия) — 2.24,4 (1+0+2+2)
    37. Василий Томшин (Россия) — 3.25,3 (1+1+1+2) 0

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