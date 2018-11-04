Ханю выиграл этап Гран-при в Финляндии, Коляда — 4-й

Японецстал победителем третьего этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходит в финском Хельсинки.

В воскресенье, 4 октября, фигуристы представили произвольную программу, за прокат которой Ханю получил 190,43 балла, установив новый мировой рекорд.

Днем ранее японец получил за свой прокат короткой программы 106,69 балла и обновил мировой рекорд соотечественника Шомы Уно (104,15).

Итоговая сумма баллов Ханю составила 297,12, что также является наилучшим достижением в мире.

Второе место на Гран-при в Хельсинки занял чех Михал Бржезина, набравший по сумме двух программ 257,98 балла. Замкнул тройку кореец Чжун Хван Ча — 243,19 балла.

Россиянин Михаил Коляда после шестого места в короткой программе показал четвертый результат в произвольной, и занял в итоговом протоколе четвертое место. Его соотечественник Андрей Лазукин стал шестым.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Хельсинки, Финляндия

Мужчины

Произвольная программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 190,43

2. Михал Бржезина (Чехия) — 165,67

3. Ча Чун Хван (Корея) — 160,37

4. Михаил Коляда (Россия) — 157,03

5. Цзинь Боян (Китай) — 141,31

6. Алексей Красножон (США) — 136,98

7. Андрей Лазукин (Россия) — 135,68

Итог

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 297,12

2. Михал Бржезина (Чехия) — 257,98

3. Ча Чун Хван (Корея) — 243,19

4. Михаил Коляда (Россия) — 238,79

5. Цзинь Боян (Китай) — 227,28

6. Андрей Лазукин (Россия) — 218,22 0