Ханю выиграл этап Гран-при в Финляндии, Коляда — 4-й

В воскресенье, 4 октября, фигуристы представили произвольную программу, за прокат которой Ханю получил 190,43 балла, установив новый мировой рекорд.
Днем ранее японец получил за свой прокат короткой программы 106,69 балла и обновил мировой рекорд соотечественника Шомы Уно (104,15).
Итоговая сумма баллов Ханю составила 297,12, что также является наилучшим достижением в мире.
Второе место на Гран-при в Хельсинки занял чех Михал Бржезина, набравший по сумме двух программ 257,98 балла. Замкнул тройку кореец Чжун Хван Ча — 243,19 балла.
Россиянин Михаил Коляда после шестого места в короткой программе показал четвертый результат в произвольной, и занял в итоговом протоколе четвертое место. Его соотечественник Андрей Лазукин стал шестым.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Хельсинки, Финляндия
Мужчины
Произвольная программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 190,43
2. Михал Бржезина (Чехия) — 165,67
3. Ча Чун Хван (Корея) — 160,37
4. Михаил Коляда (Россия) — 157,03
5. Цзинь Боян (Китай) — 141,31
6. Алексей Красножон (США) — 136,98
7. Андрей Лазукин (Россия) — 135,68
Итог
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 297,12
2. Михал Бржезина (Чехия) — 257,98
3. Ча Чун Хван (Корея) — 243,19
4. Михаил Коляда (Россия) — 238,79
5. Цзинь Боян (Китай) — 227,28
6. Андрей Лазукин (Россия) — 218,22 0