Загитова победила на этапе «Гран-при» в Финляндии

Олимпийская чемпионкаодержала победу на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия).

Российская фигуристка стала лучшей в произвольной программе, превзойдя японку Каори Сакамото на 6 баллов.

Сакамото, неудачно откатавшая короткую программу и ставшая в произвольной программе второй, поднялась на третью ступень пьедестала почёта

Второе место в итоговой таблице, благодаря блестящему прокату произвольной программы, заняла ещё одна россиянка, Станислава Константинова, улучшившая личное достижение сразу на 14 баллов.

Россиянка Дарья Паненкова — шестая.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Хельсинки, Финляндия

Женщины



Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) — 146,39

2. Каори Сакамото (Япония) — 140,16

3. Станислава Константинова (Россия) — 135,01

4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 128,05

5. Юна Сирайва (Япония) — 127,69

6. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 106,67

9. Дарья Паненкова (Россия) — 103,25

Итог

1. Алина Загитова (Россия) — 215,29.

2. Станислава Константинова (Россия) — 197,57.

3. Каори Сакамото (Япония) — 197,42…

6. Дарья Паненкова (Россия) — 161,48. 0