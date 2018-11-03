Загитова победила на этапе «Гран-при» в Финляндии

Российская фигуристка стала лучшей в произвольной программе, превзойдя японку Каори Сакамото на 6 баллов.
Сакамото, неудачно откатавшая короткую программу и ставшая в произвольной программе второй, поднялась на третью ступень пьедестала почёта
Второе место в итоговой таблице, благодаря блестящему прокату произвольной программы, заняла ещё одна россиянка, Станислава Константинова, улучшившая личное достижение сразу на 14 баллов.
Россиянка Дарья Паненкова — шестая.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Хельсинки, Финляндия
Женщины
Произвольная программа
1. Алина Загитова (Россия) — 146,39
2. Каори Сакамото (Япония) — 140,16
3. Станислава Константинова (Россия) — 135,01
4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 128,05
5. Юна Сирайва (Япония) — 127,69
6. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 106,67
9. Дарья Паненкова (Россия) — 103,25
Итог
1. Алина Загитова (Россия) — 215,29.
2. Станислава Константинова (Россия) — 197,57.
3. Каори Сакамото (Япония) — 197,42…
6. Дарья Паненкова (Россия) — 161,48. 0