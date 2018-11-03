ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Арсенал»«Локомотив» напомнил себя прошлогоднего
  • 15:52
    • Дубль Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»
  • 21:27
    • Слуцкий: Я на сто процентов остаюсь в «Витессе»
  • 21:09
    • Загитова победила на этапе «Гран-при» в Финляндии
  • 20:25
    • Дубль Паршина помог «Торпедо» победить «Салават Юлаев»
  • 20:24
    • «Реал» прервал серию без побед в Примере
    Все новости спорта

    Загитова победила на этапе «Гран-при» в Финляндии

    Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия).

    Алина Загитова
    Алина Загитова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Российская фигуристка стала лучшей в произвольной программе, превзойдя японку Каори Сакамото на 6 баллов.

    Сакамото, неудачно откатавшая короткую программу и ставшая в произвольной программе второй, поднялась на третью ступень пьедестала почёта

    Второе место в итоговой таблице, благодаря блестящему прокату произвольной программы, заняла ещё одна россиянка, Станислава Константинова, улучшившая личное достижение сразу на 14 баллов.

    Россиянка Дарья Паненкова — шестая.

    Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Хельсинки, Финляндия
    Женщины

    Произвольная программа

    1. Алина Загитова (Россия) — 146,39
    2. Каори Сакамото (Япония) — 140,16
    3. Станислава Константинова (Россия) — 135,01
    4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 128,05
    5. Юна Сирайва (Япония) — 127,69
    6. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 106,67
    9. Дарья Паненкова (Россия) — 103,25

    Итог

    1. Алина Загитова (Россия) — 215,29.
    2. Станислава Константинова (Россия) — 197,57.
    3. Каори Сакамото (Япония) — 197,42…
    6. Дарья Паненкова (Россия) — 161,48. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Skate Canada: триумф Туктамышевой, подиум Медведевой, рекорды у танцевальных пар
  • 28/10/2018 в 11:50
    •
  • Прогноз
  • «Бетис» — «Сельта»
  • 1.85
  • Завтра в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сеньора» оформит победный «низ»
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Ничего сверхъестественного
  • «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Продолжит ли «Барселона» побеждать без Месси?
  • «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Локомотива» Футбол РПЛ. «Локомотив» одержал пятую победу кряду, нули в московском дербиОбзор матчей 13-го тура российской Премьер-лиги 18:370
  • 19:17
    • «Интер» добыл седьмую подряд победу в Серии А
  • 18:48
    • «Витесс» опроверг слухи об уходе Слуцкого
  • 18:33
    • Московское дерби завершилось без голов
    Карл-Хайнц Румменигге Футбол Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить властьОб этом свидетельствуют данные Football Leaks 13:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» и испанские гранды
  • 3.62
    •
  • 21:43
    • Бабаев: Официальных предложений по Чалову пока нет
  • 21:19
    • Хеведес: «Локомотиву» не везет в Лиге чемпионов
  • 20:54
    • «Лион» дома сыграл вничью с «Бордо»
    «Салават Юлаев» — «Торпедо» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику», «Салават» уступил «Торпедо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 ноября 20:440
  • 18:12
    • Фекир может заменить Азара в «Челси»
  • 17:57
    • Хачанов стал финалистом турнира в Париже
  • 17:46
    • «Локомотив» впервые за восемь лет оформил серию из пяти побед
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон