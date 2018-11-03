Степанова и Букин выиграли Гран-при Финляндии в танцах на льду

Российский танцевальный дуэтодержал убедительную победу на третьем этапе серии Гран-при в Финляндии.

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За произвольный танец они набрали 121,91 балла. Общая сумма по итогам двух программ составила 200,09.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Замкнули тройку американцы Лоррейн Макнамара и Куин Карпентер.

Второй российский дуэт Бетина Попова/Сергей Мозгов занял только восьмое место в произвольном танце, но по сумме двух выступлений остался на седьмой строчке итогового протокола.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Хельсинки, Финляндия

Танцы

Произвольный танец

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 121,91

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 118,93

3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 105,84

4. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) — 105,26

5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 100,35

6. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 97,56

8. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 95,21

Итог

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 200,09

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 196,29

3. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) — 176,66

4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 172,09

5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 167,28

6. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 160,62

7. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 157,56 0