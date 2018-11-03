Степанова и Букин выиграли Гран-при Финляндии в танцах на льду

За произвольный танец они набрали 121,91 балла. Общая сумма по итогам двух программ составила 200,09.
Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Замкнули тройку американцы Лоррейн Макнамара и Куин Карпентер.
Второй российский дуэт Бетина Попова/Сергей Мозгов занял только восьмое место в произвольном танце, но по сумме двух выступлений остался на седьмой строчке итогового протокола.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Хельсинки, Финляндия
Танцы
Произвольный танец
1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 121,91
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 118,93
3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 105,84
4. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) — 105,26
5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 100,35
6. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 97,56
8. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 95,21
Итог
1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 200,09
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 196,29
3. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) — 176,66
4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 172,09
5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 167,28
6. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 160,62
7. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 157,56 0