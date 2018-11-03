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    Степанова и Букин выиграли Гран-при Финляндии в танцах на льду

    Фигурное катание
    Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин одержал убедительную победу на третьем этапе серии Гран-при в Финляндии.

    Александра Степанова и Иван Букин
    Александра Степанова и Иван Букин
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    За произвольный танец они набрали 121,91 балла. Общая сумма по итогам двух программ составила 200,09.

    Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Замкнули тройку американцы Лоррейн Макнамара и Куин Карпентер.

    Второй российский дуэт Бетина Попова/Сергей Мозгов занял только восьмое место в произвольном танце, но по сумме двух выступлений остался на седьмой строчке итогового протокола.

    Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Хельсинки, Финляндия
    Танцы

    Произвольный танец

    1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 121,91
    2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 118,93
    3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 105,84
    4. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) — 105,26
    5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 100,35
    6. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 97,56
    8. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 95,21

    Итог

    1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 200,09
    2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 196,29
    3. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) — 176,66
    4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 172,09
    5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 167,28
    6. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 160,62
    7. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 157,56 0

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