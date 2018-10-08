CAS признал виновным Воеводу в манипуляции с допинг-пробами на Играх-2014

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновным бобслеистав манипуляции с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи-2014, сообщает ТАСС.

Как говорится в мотивировочном решении, доказательств свидетелей и экспертов было достаточно для того, чтобы признать спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил в части манипуляций с анализами мочи.

Суд пришел к выводу, что без участия спортсмена такая подмена невозможна. Кроме того, на пробе, взятой после соревнований двоек 17 февраля 2014 года, найдены одна Т-образная царапина и несколько мелких, которые указывают на нарушение целостности бутылочки с пробой.

В допинг-пробе B Воеводы был зафиксирован завышенный уровень соли в моче, сильно превышающий физиологические показатели. Россиянин не смог объяснить, почему уровень соли оказался таким высоким. 0