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    CAS признал виновным Воеводу в манипуляции с допинг-пробами на Играх-2014

    Бобслей Олимпизм Допинг Вокруг спорта
    Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновным бобслеиста Алексея Воеводу в манипуляции с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи-2014, сообщает ТАСС.

    Алексей Воевода
    Алексей Воевода
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    Как говорится в мотивировочном решении, доказательств свидетелей и экспертов было достаточно для того, чтобы признать спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил в части манипуляций с анализами мочи.

    Суд пришел к выводу, что без участия спортсмена такая подмена невозможна. Кроме того, на пробе, взятой после соревнований двоек 17 февраля 2014 года, найдены одна Т-образная царапина и несколько мелких, которые указывают на нарушение целостности бутылочки с пробой.

    В допинг-пробе B Воеводы был зафиксирован завышенный уровень соли в моче, сильно превышающий физиологические показатели. Россиянин не смог объяснить, почему уровень соли оказался таким высоким. 0

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