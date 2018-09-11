Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с обручем

Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.

Второе место заняла израильтянка Линой Ашрам, а замкнула тройку призёров ещё одна россиянка Арина Аверина.

Напомним, что в квалификации в этой дисциплине лучший результат показала Арина, а Дина была второй.

20-летняя спортсменка завоевала четвёртую золотую медаль чемпионатов мира в карьере. Также на ее счету три победы на чемпионате Европы-2017.

11 сентября также будут разыграны медали в упражнении с мячом, где в финале выступят Дина Аверина и Александра Солдатова.