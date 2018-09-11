Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с обручем

Дина Аверина
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Второе место заняла израильтянка Линой Ашрам, а замкнула тройку призёров ещё одна россиянка Арина Аверина.
Напомним, что в квалификации в этой дисциплине лучший результат показала Арина, а Дина была второй.
20-летняя спортсменка завоевала четвёртую золотую медаль чемпионатов мира в карьере. Также на ее счету три победы на чемпионате Европы-2017.
11 сентября также будут разыграны медали в упражнении с мячом, где в финале выступят Дина Аверина и Александра Солдатова.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Упражнение с обручем
1. Дина Аверина (Россия) — 20,8502. Линой Ашрам (Израиль) — 20,0003. Арина Аверина (Россия) — 19,700