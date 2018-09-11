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    Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с обручем

    Художественная гимнастика
    Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.

    Дина Аверина
    Дина Аверина
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    Второе место заняла израильтянка Линой Ашрам, а замкнула тройку призёров ещё одна россиянка Арина Аверина.

    Напомним, что в квалификации в этой дисциплине лучший результат показала Арина, а Дина была второй.

    20-летняя спортсменка завоевала четвёртую золотую медаль чемпионатов мира в карьере. Также на ее счету три победы на чемпионате Европы-2017.

    11 сентября также будут разыграны медали в упражнении с мячом, где в финале выступят Дина Аверина и Александра Солдатова.

    Художественная гимнастика. Чемпионат мира
    Упражнение с обручем
    1. Дина Аверина (Россия) — 20,8502. Линой Ашрам (Израиль) — 20,0003. Арина Аверина (Россия) — 19,700
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