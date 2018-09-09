Бьорндален не планирует возвращаться в спорт, но продолжает тренироваться

Восьмикратный олимпийский чемпионзаявил, что не возобновит карьеру.

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Норвежец вместе с супругой Дарьей Домрачевой выступит на «Рождественской гонке», которая пройдет в Гельзенкирхене 29 декабря.

«Я не думаю, что мы должны думать о победе в этой гонке, мы надеемся, что не станем последними. Постараемся показать свой максимум, но в любом случае возвращение в спорт для меня невозможно.

Для нас это будет странное соревнование, потому что у нас не будет полноценной подготовки к нему, но мы покажем все, на что способны. Хотя и противостоять нам будут лучшие биатлонисты мира, не любители.

Моя жизнь, безусловно, изменилась после окончания столь длительной карьеры. Ощущается разница, поскольку распорядок моего дня изменился.

Но я все равно стараюсь тренироваться каждый день, хотя и не так интенсивно, процентов на 30 от того, что я делал раньше. Мне все еще нравится тренироваться, я беспрерывно тренировался, как мне кажется, с десяти лет, поэтому если я остановлюсь, то остановиться может и мое сердце.

Кроме того, я сейчас стараюсь проводить много времени с семьей, хотя и приходится много путешествовать между Минском, Австрией и Норвегией, поскольку у меня происходит много встреч, есть различные дела. Но мне моя жизнь сейчас нравится», — приводит слова Бьорндалена ТАСС. 0