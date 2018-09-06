Драчев: Ряд стран противодействуют восстановлению Союза биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России (СБР)заявил, что ряд стран не желают, чтобы организация вернула себе полноправное членство в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Конгресс IBU, на котором будет рассмотрен этот вопрос, пройдет в пятницу.

В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российских спортсменов.

Россия могла продолжать заявлять спортсменов на старты и проводить международные соревнования, однако лишилась права голоса на конгрессе IBU и возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы.

«Завтра наш вопрос будет рассмотрен одним из первых. Шанс на восстановление, безусловно, есть, хотя и есть небольшое противодействие со стороны некоторых стран. Постараемся его устранить сегодня. Главное, что наш вопрос включили в повестку дня.

Мы выполнили все три условия восстановления: Международный олимпийский комитет восстановил в правах Олимпийский комитет России, мы сотрудничаем с IBU по всем вопросам, у нас нет ни одного нового допингового скандала за последние 1,5 года. Если будут новые условия, то начнется дискуссия, но пока мы сделали все, что просили.

Новые четыре допинговых расследования, фигурантами которых являются олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, относятся к 2012-2014 годам, поэтому их нельзя приписывать к вопросу восстановления СБР.

За одну и ту же провинность нельзя быть наказанными дважды, мы уже не были допущены на Олимпийские игры практически всей командой. Наказывать несколько раз за одно и то же просто неприлично», — приводит ТАСС слова Драчева. 0