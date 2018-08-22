Плющенко: Медведевой будет трудно через год конкурировать с россиянками

Российский фигуристрассказал о перспективах в российском женском одиночном катании.

В мае серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева объявила о прекращении сотрудничества с Этери Тутберидзе и переезде в Канаду к Брайану Орсеру.

«Медведева ушла к хорошему тренеру, который воспитал олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, чемпиона мира и Европы Хавьера Фернандеса.

Думаю, что Женя продолжит тренироваться и покажет очень хороший результат, но на следующий год ей будет сложно.

У нас растут очень хорошие девочки, которые в 14 лет прыгают по три-четыре четверных прыжка. Я с моими спортсменами был на прокатах в Новогорске и видел, как катаются эти девочки.

Там есть гениальные спортсменки, и нашим большим будет сложно. В спорте бывают травмы, девочки растут, становятся девушками.

Думаю, что в следующем году в женском одиночном катании будет интересно, но весь пьедестал будет наш», — приводит слова Плющенко ТАСС. 0