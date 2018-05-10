Орсер не слышал от Медведевой негатива в адрес Тутберидзе

Новый тренер российской фигуристкизаявил, что хотел бы понять, каксоздает спортсменок высокого уровня

«Женя с очень большим уважением говорила о своем бывшем тренерском штабе и сразу дала понять, что не намерена давать какие-то отрицательные оценки прошлой работе.

Это логично, как мне кажется. Если фигурист два раза подряд становится сильнейшим в мире, значит, его подготовка в глобальном смысле была правильной, так?

Тутберидзе надеется услышать слова благодарности от Медведевой

Не думаю, что ошибусь, если скажу, что все тренеры мира хотели бы понять, каким образом Этери Тутберидзе продолжает поставлять все новых и новых спортсменок подобного уровня. Как ей это удается? Что такого она делает в своих тренировках?» – приводит слова Орсера «Р-Спорт».