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    Коляда намерен поработать с тренером Арутюняном в США

    Фигурное катание
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    Михаил Коляда
    На фото:Михаил Коляда
    Российский фигурист Михаил Коляда принял решение провести тренировку в США под руководством тренера Рафаэла Арутюняна.

    «Миша хочет приехать покататься в нашей компании, на что я дал добро, хотя не всем это разрешаю. Просто я его очень уважаю и как спортсмена, и как человека. Пытаемся организовать его приезд вместе с тренером Валентиной Чеботаревой. Надеюсь, получится», — цитирует Арутюняна «Р-Спорт».

    Специалист подчеркнул, что «о постоянном сотрудничестве речи не идет».

    Под руководством Арутюняна тренируются действующий чемпион мира американец Натан Чен, его соотечественница Эшли Вагнер, японка Марин Хонда и другие спортсмены.

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