Коляда намерен поработать с тренером Арутюняном в США

Российский фигуристпринял решение провести тренировку в США под руководством тренера

«Миша хочет приехать покататься в нашей компании, на что я дал добро, хотя не всем это разрешаю. Просто я его очень уважаю и как спортсмена, и как человека. Пытаемся организовать его приезд вместе с тренером Валентиной Чеботаревой. Надеюсь, получится», — цитирует Арутюняна «Р-Спорт».

Специалист подчеркнул, что «о постоянном сотрудничестве речи не идет».

Под руководством Арутюняна тренируются действующий чемпион мира американец Натан Чен, его соотечественница Эшли Вагнер, японка Марин Хонда и другие спортсмены.