СМИ: Медведева может сменить гражданство

Российская фигуристкаможет сменить спортивное гражданство после перехода к канадскому тренеру

Об этом агентству «Весь спорт» стало известно от источников, знакомых ситуацией.

Отмечается, что 18-летняя Медведева в июне переедет в Канаду, чтобы начать тренировки с Орсером. Также фигуристка может сменить спортивное гражданство, чтобы с учетом конкуренции в российской сборной продлить свое участие в официальных международных соревнованиях. Речь идет о выступлении за сборную Армении (отец Медведевой — армянин).

В случае смены гражданства Медведева сможет возобновить выступления на чемпионате мира 2020 года, который пройдет 16-22 марта в Канаде.

Ранее Медведева приняла решение расстаться со своим тренером Этери Тутберидзе.

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане Медведева завоевала две серебряные медали в личном и командном зачете.