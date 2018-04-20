Медведева намерена усложнить программу по максимуму

Двукратная чемпионка мирарассказала о восстановлении после травмы ноги, а также о планах на новый сезон.

«Сейчас мне абсолютно противопоказано выходить на лед. Я, как и всякий человек со своей стихией, не могу принять эту рекомендацию. Когда я начала лечиться, мне запрещали даже бегать и делать аэробные упражнения. Сейчас тело потихоньку восстанавливается, регулярность тренировок увеличивается.

Больше всего приходится себя ограничивать в еде. При этом я не могу жить без глюкозы и углеводов. Недавно мы записывали "Ледниковый период", и у меня был достаточно длинный текст.

Я понимала, что просто стою с микрофоном и мой мозг абсолютно "не варит". В тот день я не завтракала и не обедала, просто кофе выпила. На следующий день тоже была запись, и я уже не допустила такой ошибки, отработала на максимум благодаря шоколадкам.

В новом олимпийском цикле можно ждать еще более сильной Евгении Медведевой. В новом сезоне я собираюсь усложнять свою программу по максимуму», — приводит слова Медведевой Metro.