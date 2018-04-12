Кравцов: Всё, что написано по поводу Евгения Устюгова, — неправда

СМИ: Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами
Обвинения основаны на аномальных показателях биологического паспорта спортсмена, который завершил карьеру в 2014 году.
Бессеберг прикрывал россиян. Глава IBU продал свое молчание
«Всё, что написано по поводу Устюгова, — неправда. СБР и IBU работали по поводу Устюгова и его абнормального биологического паспорта, наверное, месяца три, и до сих пор не принято окончательное решение.
IBU поставил СБР в известность ещё в прошлом году, до сих пор продолжается эксперимент, чтобы доказать чистоту и то, что у парня действительно абнормальные результаты, связанные с его физиологией», — приводит слова Кравцова «Р-Спорт».
Напомним, что во вторник, 10 апреля, в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски по допинговому делу, расследование которого проводит ВАДА.