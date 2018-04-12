Кравцов: Всё, что написано по поводу Евгения Устюгова, — неправда

Глава Союза биатлонистов России (СБР)прокомментировал информацию о том, что двукратный олимпийский чемпионподозревается в нарушениях антидопинговых правил.

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Обвинения основаны на аномальных показателях биологического паспорта спортсмена, который завершил карьеру в 2014 году.

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«Всё, что написано по поводу Устюгова, — неправда. СБР и IBU работали по поводу Устюгова и его абнормального биологического паспорта, наверное, месяца три, и до сих пор не принято окончательное решение.

IBU поставил СБР в известность ещё в прошлом году, до сих пор продолжается эксперимент, чтобы доказать чистоту и то, что у парня действительно абнормальные результаты, связанные с его физиологией», — приводит слова Кравцова «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник, 10 апреля, в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски по допинговому делу, расследование которого проводит ВАДА.