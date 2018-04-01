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    Мартен Фуркад будет выступать еще два года

    Биатлон
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    Мартен Фуркад
    На фото:Мартен Фуркад
    Французский биатлонист Мартен Фуркад принял решение выступать еще два года, несмотря на то, что его тренер Стефан Бутио покинул свой пост.

    «Я решил выступать еще два года. Задачи будут такими же, как и в другие сезоны. Что касается Бутио, то наш совместный путь закончился, но, думаю, что сейчас у меня такой период в жизни, когда перемены могут пойти мне на пользу. Стефан – это тот человек, который был со мной в течение всех лет моей карьеры. Это важная перемена в моей жизни», — цитирует Фуркада AFP.

    В текущем сезоне 29-летний Фуркад в седьмой раз подряд выиграл Большой Хрустальный глобус, победив в девяти личных гонках сезона.

    Бутио работал со сборной Франции с лета 2007 года и персонально тренировал Фуркада.

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