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    Бабиков выиграл гонку преследования на чемпионате России

    Биатлон
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    Антон Бабиков
    На фото:Антон Бабиков
    Антон Бабиков выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

    Допустив два промаха на огневых рубежах, Бабиков показал результат 34 минуты 49,4 секунды.

    Второе место занял Максим Цветков (+5,8), третьим стал Евгений Гараничев (+9,1).

    Победитель спринта Александр Логинов остановился в шаге от пьедестала почета.

    Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
    Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

    1. Антон Бабиков — 34.49,4 (2)
    2. Максим Цветков — 5,8 (3)
    3. Евгений Гараничев — 9,1 (3)
    4. Александр Логинов — 12,9 (4)
    5. Никита Поршнев — 18,5 (3)
    6. Иван Томилов — 40,0 (0)
    8. Алексей Слепов — 53,8 (2)
    9. Дмитрий Малышко — 59,3 (3)

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