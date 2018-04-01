Бабиков выиграл гонку преследования на чемпионате России

Допустив два промаха на огневых рубежах, Бабиков показал результат 34 минуты 49,4 секунды.
Второе место занял Максим Цветков (+5,8), третьим стал Евгений Гараничев (+9,1).
Победитель спринта Александр Логинов остановился в шаге от пьедестала почета.
Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Мужчины, гонка преследования, 12,5 км
1. Антон Бабиков — 34.49,4 (2)
2. Максим Цветков — 5,8 (3)
3. Евгений Гараничев — 9,1 (3)
4. Александр Логинов — 12,9 (4)
5. Никита Поршнев — 18,5 (3)
6. Иван Томилов — 40,0 (0)
8. Алексей Слепов — 53,8 (2)
9. Дмитрий Малышко — 59,3 (3)