Бабиков выиграл гонку преследования на чемпионате России

Победитель спринта Александр Логинов остановился в шаге от пьедестала почета.

Допустив два промаха на огневых рубежах, Бабиков показал результат 34 минуты 49,4 секунды.

выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

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