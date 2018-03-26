Тихонов: На Шипулина столько потратили, что он обязан выигрывать все

Четырехкратный олимпийский чемпионотметил, что российским спортсменам мешает показывает высокие результаты в биатлоне отсутствие дисциплины, в том числе и в тренировочном процессе.

«Как говорит Барнашов (председатель тренерского совета. – Прим. LiveSport.ru): "Юрлову и Акимову не трогайте, они работают по индивидуальному плану". Какой индивидуальный план может быть в команде?

Вот, например, я лично пытался дозвониться до Татьяны Акимовой и узнать, в чем проблема – ее ни в Холменколлене, ни здесь, нигде нет.

Не выходят на связь ни отец, ни мать, ни она, ни муж. Спрашиваю тренеров: где ваша спортсменка? Никто не знает.

За такие деньги, которые на Шипулина потратили, он обязан выигрывать все подряд! И его физические данные позволяют ему быть лучшим в каждой гонке, если бы он пахал, как надо.

А ему как ни позвонишь – то телевидение, то баня, то бизнесмены. Сегодня Шипулин – спортсмен одного-двух стартов. Дальше где? Что мы увидели здесь?

Не попал на Олимпиаду, да, это проблема. Готовься к Холменколлену, к Тюмени. Но он и здесь ничего не показал. Чем он занимался, никто не знает.

Такие специалисты как Крючков (личный тренер Шипулина. – Прим. LiveSport.ru), должны тренировать лошадей. Но я думаю, и там не доверят.

Потому что на тренерском совете, когда он написал все свои цифры, его попросили объяснить. Он не может. Это, что, нормально? Я сказал Шипулину: "Антон, в твоем возрасте ты уже сам тренер".

Я же сам был первым за индивидуальную подготовку, но в команде. Выполнял другие нагрузки и скоростно-силовую работу.

Я был мастер спорта по легкой атлетике, как я мог переносить такие же нагрузки как третьеразрядники? Но мы были вместе 13 лет, я был капитаном команды.

И то, что я выиграл столько наград, о чем говорит? Что я отдавался полностью спорту. У меня тоже были выступления на телевидении и все остальное. Но я прежде всего ставил себе задачу быть лучшим», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».