Фигурное катание. Чен — чемпион мира, Коляда завоевал бронзу

Мужчины. Произвольная программа

Россиянин Михаил Коляда завоевал бронзовую награду в соревнованиях одиночников на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.

Несмотря на два падения в произвольной программе, шедший вторым после короткого проката российский фигурист сумел занять третье место.

Это первая медаль для российских фигуристов-одиночников на чемпионатах мира с 2011 года, когда Артур Гачинский в Москве также стал бронзовым призёром.

Загитова проиграла и расплакалась Чемпионка Пхенчхана стала пятой в Милане Победил лидировавший после короткой программы американец Нэйтан Чен. 18-летний спортсмен принёс США первое золото в соревнованиях мужчин-одиночников после победы в 2009 году Эвана Лайсачека.

Чен — самый молодой чемпион мира с 2001 года, когда золото выиграл россиянин Евгений Плющенко.

В произвольной программе американский фигурист выполнил шесть четверных прыжков и показал два лучших личных результата — в программе и по сумме двух прокатов (219,46 и 321,40 балла).

Первые медали. Савченко и Массо не подпустили к себе Тарасову и Морозова Реакция СМИ на второй соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию Чен стал вторым фигуристом в истории, набравшим больше 320 баллов за две программы. Мировой рекорд принадлежит японцу Юдзуру Ханю (330,43).

Второе место занял японец Сёма Уно, отставший от Чена по сумме баллов на 47,63. Это рекордное преимущество над вторым местом на больших международных турнирах (Гран-при, чемпионат мира, Олимпиада).

Ещё один представитель России, Дмитрий Алиев, в произвольной программе стал шестым, а по сумме двух выступлений занял седьмую позицию.

Фигурное катание. Чемпионат мира Мужчины. Произвольная программа 1. Натан Чен (США) — 219,462. Сома Уно (Япония) — 179,513. Кадзуки Томоно (Япония) — 173,504. Михаил Коляда (Россия) — 172,245. Денис Васильев (Латвия) — 170,616. Дмитрий Алиев (Россия) — 170,15

Фигурное катание. Чемпионат мира Мужчины. Итог 1. Натан Чен (США) — 321,402. Сома Уно (Япония) — 273,773. Михаил Коляда (Россия) — 272,324. Алексей Быченко (Израиль) — 258,285. Кадзуки Томоно (Япония) — 256,116. Денис Васильев (Латвия) — 254,867. Дмитрий Алиев (Россия) — 252,30

Танцы на льду. Произвольный танец

Французские фигуристывыиграли чемпионат мира в танцах на льду.

Заняв первое место в произвольной программе с рекордным результатом 123,47, они показали также и рекордную сумму баллов — 207,20.

Напомним, что накануне Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в коротком танце (83,73).

Прежний рекорд принадлежал канадцам Тессе Вертью и Скотту Мойру и был установлен на Играх-2018 (206,07).

Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, третьими — канадцы Кейтлин Уивер и Эгдрю Поже.

Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин заняли седьмое место, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — восьмое.

Фигурное катание. Чемпионат мира Танцы на льду. Произвольная программа 1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 123,472. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 116,223. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 114,624. Кейтлин Уивер/Эгдрю Поже (Канада) — 114,045. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 111,626. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 111,597. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 109,518. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 107,97