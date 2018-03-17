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    Фуркад стал победителем пасьюта в Хольменколлене, Цветков – четвертый

    Биатлон
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    Фрагмент гонки
    На фото:Фрагмент гонки
    Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

    Допустив два промаха на четырех огневых рубежах, лидер общего зачета показал результат 31 минута 31,6 секунды.

    Второе место занял итальянец Лукас Хофер, на счету которого один промах и отставание в 18,1 секунды.

    Замкнул тройку сильнейших норвежец Йоханнес Бе, пробежавший четыре штрафных круга.

    Россиянин Максим Цветков остановился в шаге от подиума. Он не допустил ни одного промаха и поднялся с 28-го места на четвертое. Также в десятку сильнейших попал Антон Шипулин – седьмая позиция.

    Биатлон. Кубок мира. 9-й этап. Хольменколлен, Норвегия
    Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

    1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.31,6 (2 шт. круга)
    2. Лукас Хофер (Италия) — отставание 18,1 (1)
    3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 32,5 (4)
    4. Максим Цветков (Россия) — 42,7 (0)
    5. Хенрик Л`Абе-Лунн (Норвегия) — 45,2 (3)
    6. Симон Эдер (Австрия) — 45,7 (1)
    7. Антон Шипулин (Россия) — 53,3 (1)…
    14. Евгений Гараничев (Россия) — 1.13,0 (3)…
    36. Дмитрий Малышко (Россия) — 2.42,5 (5)…
    39. Антон Бабиков (Россия) — 2.50,6 (1)

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