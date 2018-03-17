Фуркад стал победителем пасьюта в Хольменколлене, Цветков – четвертый

Французский биатлонистстал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

Допустив два промаха на четырех огневых рубежах, лидер общего зачета показал результат 31 минута 31,6 секунды.

Второе место занял итальянец Лукас Хофер, на счету которого один промах и отставание в 18,1 секунды.

Замкнул тройку сильнейших норвежец Йоханнес Бе, пробежавший четыре штрафных круга.

Россиянин Максим Цветков остановился в шаге от подиума. Он не допустил ни одного промаха и поднялся с 28-го места на четвертое. Также в десятку сильнейших попал Антон Шипулин – седьмая позиция.

Биатлон. Кубок мира. 9-й этап. Хольменколлен, Норвегия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.31,6 (2 шт. круга)

2. Лукас Хофер (Италия) — отставание 18,1 (1)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 32,5 (4)

4. Максим Цветков (Россия) — 42,7 (0)

5. Хенрик Л`Абе-Лунн (Норвегия) — 45,2 (3)

6. Симон Эдер (Австрия) — 45,7 (1)

7. Антон Шипулин (Россия) — 53,3 (1)…

14. Евгений Гараничев (Россия) — 1.13,0 (3)…

36. Дмитрий Малышко (Россия) — 2.42,5 (5)…

39. Антон Бабиков (Россия) — 2.50,6 (1)