Коукалова объявит о завершении карьеры

Чешская биатлонисткав этом году объявит о завершении карьеры.

Об этом сообщил чешский журналист Павел Новотны, передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ahaonline.cz.

«А хотите правду про ситуацию с Коукаловой? Первое. У нее была булимия, но сейчас все позади. Второе. Она действительно не тренировалась почти все прошлое межсезонье.

Третье. У нее были не самые лучшие отношения с партнерами по команде. Четвертое. Будущей зимой она не вернется. Она вообще больше не вернется. Летом будет объявлено о завершении карьеры», — сообщил Новотны.

Напомним, 28-летняя Коукалова не выступала в этом сезоне и пропустила Олимпиаду-2018.

На счету чешской биатлонистки — «серебро» в масс-старте и смешанной эстафете, а также «бронза» — в женской эстафете Олимпиады в Сочи. Также Коукалова завоевала две золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.