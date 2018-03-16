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    Коукалова объявит о завершении карьеры

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    Габриэла Коукалова
    На фото:Габриэла Коукалова
    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в этом году объявит о завершении карьеры.

    Об этом сообщил чешский журналист Павел Новотны, передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ahaonline.cz.

    «А хотите правду про ситуацию с Коукаловой? Первое. У нее была булимия, но сейчас все позади. Второе. Она действительно не тренировалась почти все прошлое межсезонье.

    Третье. У нее были не самые лучшие отношения с партнерами по команде. Четвертое. Будущей зимой она не вернется. Она вообще больше не вернется. Летом будет объявлено о завершении карьеры», — сообщил Новотны.

    Напомним, 28-летняя Коукалова не выступала в этом сезоне и пропустила Олимпиаду-2018.

    На счету чешской биатлонистки — «серебро» в масс-старте и смешанной эстафете, а также «бронза» — в женской эстафете Олимпиады в Сочи. Также Коукалова завоевала две золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

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