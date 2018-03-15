Кузьмина стала первой в спринте на этапе КМ в Норвегии, Юрлова-Перхт — 7-я

из Словакии стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене. Она преодолела дистанцию 7,5 километра за 21 минуту 31,8 секунды, допустив один промах.

Второе место заняла представительница Беларуси Дарья Домрачева. Тройку призёров замкнула украинка Юлия Джима.

Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, продемонстрировала седьмой результат.

Женская гонка преследования пройдет 18 марта.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Хольменколлен

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 21.31,8 (1).

2. Дарья Домрачева (Беларусь) — +8,9 (0).

3. Юлия Джима (Украина) — +29,2 (0).

4. Сюзан Данкли (США) — +35,7 (0).

5. Фуюко Татизаки (Япония) — +43,6 (0).

6. Франциска Хильдебранд (Германия) — +46,2 (0).

7. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +50,3 (0).

8. Ульяна Кайшева (Россия) — +55,4 (1)...

9. Ивона Фиалкова (Словакия) — +1.00,4 (0).

10. Лиза Виттоцци (Италия) — +1.05,1 (1)...

15. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.13,8 (1)...

64. Светлана Миронова (Россия) — +2.37,1 (3)...

73. Виктория Сливко (Россия) — +2.52,4 (2).