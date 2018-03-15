Кузьмина стала первой в спринте на этапе КМ в Норвегии, Юрлова-Перхт — 7-я

Второе место заняла представительница Беларуси Дарья Домрачева. Тройку призёров замкнула украинка Юлия Джима.
Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, продемонстрировала седьмой результат.
Женская гонка преследования пройдет 18 марта.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Хольменколлен
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 21.31,8 (1).
2. Дарья Домрачева (Беларусь) — +8,9 (0).
3. Юлия Джима (Украина) — +29,2 (0).
4. Сюзан Данкли (США) — +35,7 (0).
5. Фуюко Татизаки (Япония) — +43,6 (0).
6. Франциска Хильдебранд (Германия) — +46,2 (0).
7. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +50,3 (0).
8. Ульяна Кайшева (Россия) — +55,4 (1)...
9. Ивона Фиалкова (Словакия) — +1.00,4 (0).
10. Лиза Виттоцци (Италия) — +1.05,1 (1)...
15. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.13,8 (1)...
64. Светлана Миронова (Россия) — +2.37,1 (3)...
73. Виктория Сливко (Россия) — +2.52,4 (2).