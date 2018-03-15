Коновалов: Три спортсменки в топ-15 – это отлично

Старший тренер женской сборной России по биатлонупрокомментировал выступление спортсменок в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, продемонстрировала седьмой результат. Ульяна Кайшева стала восьмой, Дарья Виролайнен — 15-й.

«Безусловно, три спортсмена в топ-15 – это отлично. Девчонки показали сегодня хорошую гонку. Катя идеально справилась со стрельбой. Даша и Ульяна, к сожалению, по одной ошибке допустили.

Но надо сказать, что ветер визуально, может, и не очень сильный. Но достаточно плотный и гулял справа налево и слева направо, поэтому в этом плане надо было быть очень внимательными.

Девчонки по одному выстрелу не доработали. Но в целом гонка получилась для них очень хорошая», — приводит слова тренера пресс-служба СБР.