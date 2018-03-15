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    Коновалов: Три спортсменки в топ-15 – это отлично

    Биатлон
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    Сергей Коновалов
    На фото:Сергей Коновалов
    Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов прокомментировал выступление спортсменок в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене.

    Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, продемонстрировала седьмой результат. Ульяна Кайшева стала восьмой, Дарья Виролайнен — 15-й.

    «Безусловно, три спортсмена в топ-15 – это отлично. Девчонки показали сегодня хорошую гонку. Катя идеально справилась со стрельбой. Даша и Ульяна, к сожалению, по одной ошибке допустили.

    Но надо сказать, что ветер визуально, может, и не очень сильный. Но достаточно плотный и гулял справа налево и слева направо, поэтому в этом плане надо было быть очень внимательными.

    Девчонки по одному выстрелу не доработали. Но в целом гонка получилась для них очень хорошая», — приводит слова тренера пресс-служба СБР.

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