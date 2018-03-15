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    Л'Абе-Лунн выиграл спринт в Холменколлене, Гараничев — седьмой

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    Хенрик Л'Абе-Лунд
    На фото:Хенрик Л'Абе-Лунд
    Норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд победил в спринте на 10 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.

    Второе место на домашнем этапе также занял норвежец Йоханнес Бё, а замкнул тройку призёров Мартен Фуркад, который уступил младшему Бе 0,8 секунды, но на 0,2 секунды опередил австрийца Юлиана Эберхарда.

    Среди россиян лучшим стал Евгений Гараничев, показавший седьмой результат.

    Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап.
    Спринт, 10 км. Мужчины
    1. Хенрик Л`Абе-Лунн (Норвегия) — 26.10,3 (0 штрафных кругов)2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 6,1 (1)3. Мартен Фуркад (Франция) — 6,9 (0)4. Юлиан Эберхард (Австрия) — 7,1 (1)5. Лукас Хофер (Италия) — 15,5 (1)6. Арнд Пайффер (Германия) — 16,8 (1)7. Евгений Гараничев — 23,3 (0)…15. Дмитрий Малышко — 52,3 (1)…17. Антон Шипулин — 56,5 (0)…26. Максим Цветков — 1.11,8 (1)
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