Л'Абе-Лунн выиграл спринт в Холменколлене, Гараничев — седьмой

Второе место на домашнем этапе также занял норвежец Йоханнес Бё, а замкнул тройку призёров Мартен Фуркад, который уступил младшему Бе 0,8 секунды, но на 0,2 секунды опередил австрийца Юлиана Эберхарда.
Среди россиян лучшим стал Евгений Гараничев, показавший седьмой результат.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап.
Спринт, 10 км. Мужчины
1. Хенрик Л`Абе-Лунн (Норвегия) — 26.10,3 (0 штрафных кругов)2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 6,1 (1)3. Мартен Фуркад (Франция) — 6,9 (0)4. Юлиан Эберхард (Австрия) — 7,1 (1)5. Лукас Хофер (Италия) — 15,5 (1)6. Арнд Пайффер (Германия) — 16,8 (1)7. Евгений Гараничев — 23,3 (0)…15. Дмитрий Малышко — 52,3 (1)…17. Антон Шипулин — 56,5 (0)…26. Максим Цветков — 1.11,8 (1)