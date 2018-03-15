Л'Абе-Лунн выиграл спринт в Холменколлене, Гараничев — седьмой

Норвежецпобедил в спринте на 10 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.

Второе место на домашнем этапе также занял норвежец Йоханнес Бё, а замкнул тройку призёров Мартен Фуркад, который уступил младшему Бе 0,8 секунды, но на 0,2 секунды опередил австрийца Юлиана Эберхарда.

Среди россиян лучшим стал Евгений Гараничев, показавший седьмой результат.