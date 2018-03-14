Бьорндален выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени

Титулованный норвежский биатлонистзаявил, что не будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, однако подчеркнул, что понимает тех, кто не поедет в Россию.

«Бойкот – это для меня худший вариант. Но я очень хорошо понимаю людей, которые не хотят ехать туда. Три сборные не поедут туда, пять-шесть других команд против бойкота, многие остаются нейтральными», — сказал Бьорндален, передает handelsblatt.com.

«Это очень трудное решение, и я понимаю обе стороны. Для меня бойкот определенно не является решением», — также отметил норвежец.

Напомним, ранее стало известно, что этап Кубка мира в Тюмени будут бойкотировать сборные Украины, США, Канады и Чехии, а также шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.

Сборная Украины не поедет на этап Кубка мира в Тюмень

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.