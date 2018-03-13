Сборная Украины не поедет на этап Кубка мира в Тюмень

по биатлону будет бойкотировать этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

«Сегодня встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону.

Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила.

Было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени», — написал Жданов.

Ранее Жданов призывал к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени.

Напомним, этап Кубка мира в России также планируют бойкотировать сборные США, Канады и Чехии. Кроме того, в Тюмень не поедет олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон.