Министр спорта Украины призвал бойкотировать этап КМ в Тюмени

Министр спорта Украиныпризвал украинских биатлонистов бойкотировать девятый этап Кубка мира в Тюмени.

«Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени.

Убежден, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это моя позиция как министра и гражданина — я за бойкот.

Россия — государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. Россия — государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра.

Сборная Украины не планирует бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Также хотел бы проинформировать, что мы обращаемся ко всем международным федерациям с просьбой — не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса», — написал Жданов на своей странице в Facebook.