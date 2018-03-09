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    Домрачева выиграла спринт в Контиолахти

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    Дарья Домрачева
    На фото:Дарья Домрачева
    Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, прошедшей в рамках седьмого этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

    Всего 0,5 секунды Домрачева выиграла у немки Франциски Хильдебранд. Бронза у итальянки Лизы Виттоцци.

    Лучшая из россиянок — Дарья Виролайнен с двумя ошибками в стрельбе из положения стоя финишировала 24-й.

    Биатлон
    Кубок мира. 7-й этап. Спринт. Женщины
    1. Дарья Домрачева (Белоруссия) — 20.56,8 (1 штрафной круг)2. Франциска Хильдебранд (Германия) — отставание 0,5 (0)3. Лиза Виттоцци (Италия) — 5,5 (1)4. Юлия Джима (Украина) — 17,2 (0)5. Лаура Дальмайер (Германия) — 19,4 (1)6. Вероника Виткова (Чехия) — 21,0 (0)...24. Дарья Виролайнен (Россия) – 1.09,8 (2) 25. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.12,3 (1)… 37. Виктория Сливко (Россия) — 1.28,0 (0)… 44. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 1.50,2 (2)… 57. Светлана Миронова (Россия) – 2.06,3 (3).
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