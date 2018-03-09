Домрачева выиграла спринт в Контиолахти

Белорусская биатлонисткаодержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, прошедшей в рамках седьмого этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Всего 0,5 секунды Домрачева выиграла у немки Франциски Хильдебранд. Бронза у итальянки Лизы Виттоцци.

Лучшая из россиянок — Дарья Виролайнен с двумя ошибками в стрельбе из положения стоя финишировала 24-й.