Домрачева выиграла спринт в Контиолахти

Всего 0,5 секунды Домрачева выиграла у немки Франциски Хильдебранд. Бронза у итальянки Лизы Виттоцци.
Лучшая из россиянок — Дарья Виролайнен с двумя ошибками в стрельбе из положения стоя финишировала 24-й.
Биатлон
Кубок мира. 7-й этап. Спринт. Женщины
1. Дарья Домрачева (Белоруссия) — 20.56,8 (1 штрафной круг)2. Франциска Хильдебранд (Германия) — отставание 0,5 (0)3. Лиза Виттоцци (Италия) — 5,5 (1)4. Юлия Джима (Украина) — 17,2 (0)5. Лаура Дальмайер (Германия) — 19,4 (1)6. Вероника Виткова (Чехия) — 21,0 (0)...24. Дарья Виролайнен (Россия) – 1.09,8 (2) 25. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.12,3 (1)… 37. Виктория Сливко (Россия) — 1.28,0 (0)… 44. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 1.50,2 (2)… 57. Светлана Миронова (Россия) – 2.06,3 (3).