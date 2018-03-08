Шипулин выиграл спринт в Контиолахти

Российский биатлонистодержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Для России это первая победа после успеха Шипулина в Холменколлене (18 марта 2017-го) — в гонке преследования на последнем этапе предыдущего сезона.

Второе место занял латвиец Андрей Расторгуев, а замкнул тройку призёров француз Кентен Фийон-Майе. Все три спортсмена не допустили ни одного промаха.

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад в гонке участия не принимал из-за плохого самочувствия.