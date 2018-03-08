Шипулин выиграл спринт в Контиолахти

Для России это первая победа после успеха Шипулина в Холменколлене (18 марта 2017-го) — в гонке преследования на последнем этапе предыдущего сезона.
Второе место занял латвиец Андрей Расторгуев, а замкнул тройку призёров француз Кентен Фийон-Майе. Все три спортсмена не допустили ни одного промаха.
Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад в гонке участия не принимал из-за плохого самочувствия.
Биатлон.
Кубок мира. Мужчины. Спринт, 10 км
1. Антон ШИПУЛИН (Россия) — 23.51,6 (0)2. Андрей Расторгуев (Латвия) — отставание 05,8 (0)3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 17,3 (0)4. Йоханнес Бе (Норвегия) — 19,0 (2)5. Арнд Пайффер (Германия) — 27,4 (1)