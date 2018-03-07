Большунов — третий в спринте на этапе Кубка мира в Драммене

Спортсмен финишировал третьим, показав результат 2.48.47.
Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо (2.44,69), серебро — у еще одного представителя Норвегии Эйрика Брансдаля (2.45,73).
Россиянин Глеб Ретивых выбыл в четвертьфинале, Александр Панжинский в полуфинале.
У женщин норвежская лыжница Майкен Фалла одержала победу в спринте, показав результат 3.10,18.
Серебро завоевала шведка Стина Нильссон (отставание 1,39), бронза — у американки Джессики Хиггинс (1,88).
Россиянка Наталья Непряева заняла четвертое место. Другие представители России Татьяна Алешина и Наталья Матвеева выбыли в четвертьфинале.