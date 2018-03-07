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    Большунов — третий в спринте на этапе Кубка мира в Драммене

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    Александр Большунов
    На фото:Александр Большунов
    Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.

    Спортсмен финишировал третьим, показав результат 2.48.47.

    Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо (2.44,69), серебро — у еще одного представителя Норвегии Эйрика Брансдаля (2.45,73).

    Россиянин Глеб Ретивых выбыл в четвертьфинале, Александр Панжинский в полуфинале.

    У женщин норвежская лыжница Майкен Фалла одержала победу в спринте, показав результат 3.10,18.

    Серебро завоевала шведка Стина Нильссон (отставание 1,39), бронза — у американки Джессики Хиггинс (1,88).

    Россиянка Наталья Непряева заняла четвертое место. Другие представители России Татьяна Алешина и Наталья Матвеева выбыли в четвертьфинале.

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