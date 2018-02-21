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    Фаткулина подаст иск против Родченкова, если найдет необходимые деньги

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    Ольга Фаткулина
    На фото:Ольга Фаткулина
    Российская конькобежка Ольга Фаткулина отметила, что хотела бы подать иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

    Ранее стало известно, что иск к информатору WADA подали биатлонистки Яна Романова, Ольга Вилухина и Ольга Зайцева, которых поддерживает бизнесмен Михаил Прохоров.

    «Я бы хотела присоединиться к иску и тоже подать хотя бы на моральный ущерб или хотя бы наказать людей, чтобы их убрали. У меня лично нет таких денег. И моя федерация говорит о том, что это очень дорогая услуга и пока мы ее не рассматриваем. Вот, пройдет Олимпиада, пройдут альтернативные Игры в России, и потом будем думать», — приводит НСН слова Фаткулиной.

    Напомним, Фаткулина, Романова, Вилухина и Зайцева были дисквалифицированы, а их результаты Сочи-2014 аннулированы. Позже CAS отменил решение МОК, но россиянки не получили приглашения на Игры в Пхенчхане.

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