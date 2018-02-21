Фаткулина подаст иск против Родченкова, если найдет необходимые деньги

Российская конькобежкаотметила, что хотела бы подать иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории

Ранее стало известно, что иск к информатору WADA подали биатлонистки Яна Романова, Ольга Вилухина и Ольга Зайцева, которых поддерживает бизнесмен Михаил Прохоров.

«Я бы хотела присоединиться к иску и тоже подать хотя бы на моральный ущерб или хотя бы наказать людей, чтобы их убрали. У меня лично нет таких денег. И моя федерация говорит о том, что это очень дорогая услуга и пока мы ее не рассматриваем. Вот, пройдет Олимпиада, пройдут альтернативные Игры в России, и потом будем думать», — приводит НСН слова Фаткулиной.

Напомним, Фаткулина, Романова, Вилухина и Зайцева были дисквалифицированы, а их результаты Сочи-2014 аннулированы. Позже CAS отменил решение МОК, но россиянки не получили приглашения на Игры в Пхенчхане.