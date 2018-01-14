В последний день ЧЕ по шорт-треку россияне завоевали два золота и два серебра

В немецком Дрездене завершился чемпионат Европы по шорт-треку. В последний соревновательный день россияне завоевали два золота и два серебра.

Софья Просвирнова стала сильнейшей на дистанции 3000 метров (5.47,610). Второй стала итальянка Арианна Фонтана (5.47,690), третьей — Сюзанна Шультинг из Нидерландов (5.47,758).

Просвирнова и Ан — призеры чемпионата Европы в Дрездене

Женская сборная России, которую представляли Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Эмина Малагич, победила в эстафете на 3000 метров с результатом 4 минуты 11,462 секунды.

Второе место заняли венгерки (4.11,582), а третье – француженки (4.18,935).

В мужской эстафете на 5000 метров россияне Семен Елистратов, Денис Айрапетян и Виктор Ан, Александр Шульгинов (6.36,273) уступили только голландцам (6.36,198). Замкнули тройку призеров венгры (6.36,348).

Еще одно серебро завоевал Семен Елистратов на дистанции 1000 метров (1.28,119). Первым стал Шинки Кнегт из Нидерландов (1.27,898). Третье место занял латвиец Роберто Пукитис (1.28,140).

Елистратов — второй на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку

В медальном зачете ЧЕ-2018 Россия заняла третье место, завоевав девять медалей — две золотые, четыре серебряных и три бронзовых. Первое место в зачете заняли голландцы, в активе которых пять золотых медалей, две серебряные и одна бронзовая. Вторыми стали итальянцы, сумевшие выиграть четыре золота и три серебра.