Просвирнова и Ан — призеры чемпионата Европы в Дрездене

У мужчин вторым на аналогичной дистанции стал россиянин Виктор Ан , золото у голландца Шинки Кнегта , замкнул тройку француз Себастьян Лепап .

Золото завоевала итальянка Мартина Вальсепина , серебро у ее соотечественницы Арианны Фонтана .

Россиянказаняла третье место на чемпионате Европы в Дрездене на дистанции 500 метров.

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