Просвирнова и Ан — призеры чемпионата Европы в Дрездене

Золото завоевала итальянка Мартина Вальсепина, серебро у ее соотечественницы Арианны Фонтана.
У мужчин вторым на аналогичной дистанции стал россиянин Виктор Ан, золото у голландца Шинки Кнегта, замкнул тройку француз Себастьян Лепап.
Шорт-трек. Чемпионат Европы. Дрезден, Германия
Женщины. 500 м
1. А. Вальсепина (Италия) — 42,805
2. Фонтана (Италия) — 42,852
3. Просвирнова (Россия) — 43,141
Мужчины. 500 м
1. Кнегт (Голландия) — 41.377
2. Ан (Россия) — 41,441
3. Лепап (Франция) — 41,608
4. Фоконне (Франция) — 41,612